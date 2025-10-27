ВСУ потеряли до 80% личного состава при провальном штурме на Сумщине

Между тем Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске (Красноармейске). Напомним, что до этого президенту России Владимииру Путин доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. военнослужащих ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Он поручил минимизировать потери и обеспечить возможность сдачи в плен, приняв исчерпывающие меры, отметив при этом, что украинским бойцам сложно капитулировать из‑за давления и атак со стороны собственных сослуживцев.