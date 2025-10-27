ЕАБР: уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Уровень безработицы в Беларуси в третьем квартале этого года снизился до 2,4% после 2,6% во втором квартале, отметили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в еженедельном обзоре.
Как подчеркнули аналитики банка, таким образом, уровень безработицы в стране обновил исторический минимум.
При этом в ЕАБР отметили, что давление на рынок труда ослабевает. Так, число размещенных вакансий сокращается уже три месяца подряд и достигло минимума с начала года.
«Ситуация на рынке труда стабилизируется на фоне замедления роста выпуска продукции. Политика властей по вовлечению граждан в трудовую деятельность способствовала росту занятости до исторического максимума — 69,1%», — говорится в сообщении банка.
Уровень безработицы.
Ранее министр труда и соцзащиты республики Наталия Павлюченко сообщала, что уровень молодежной безработицы чуть выше, потому что молодежь учится — это 5,6%. Но если сравнивать со станами Евросоюза, что там уровень безработицы среди молодежи значительно больше — 14,7%.
С 1 августа государство увеличило субсидии безработным на организацию своего дела. Сумма возросла до 9,7 тысяч рублей и в таком размере сохранится до 31 октября.