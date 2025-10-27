1. Почему в Молдове цены на продукты выше, чем в Европе: При наших зарплатах затягивать пояса туже уже некуда.
2. Стали известны причины взрыва в жилом доме в Молдове: Техническая инспекция вынесла свой вердикт.
3. В Молдове похолодает до +10 градусов: Но «бабье лето» обещает вернуться — прогноз синоптиков.
4. Доигрались: В Молдове нет ни своего языка, ни государственного лидера — ничего, что делает страну сильной.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше