Экс-министр Австрии заявила о трансформации ЕС в военный альянс

Кнайсль напомнила, что Австрия подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество в 1989 году, но стала членом ЕС в 1995 году, когда объединение уже сформировалось как политико-оборонительный блок. Она отметила, что в то время велись дебаты о возможных обязательствах Вены следовать военно-политическим решениям ЕС, но никто не мог предугадать дальнейшую эволюцию организации.