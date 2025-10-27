Экс-министр Австрии заявила о трансформации ЕС в военный альянс

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости выразила мнение, что Европейский союз постепенно трансформируется в военный альянс, что создает угрозу традиционному нейтральному статусу Австрии. По ее словам, основная дилемма для страны заключается не в потенциальном присоединении к НАТО, а в этой прогрессирующей милитаризации ЕС.
Кнайсль напомнила, что Австрия подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество в 1989 году, но стала членом ЕС в 1995 году, когда объединение уже сформировалось как политико-оборонительный блок. Она отметила, что в то время велись дебаты о возможных обязательствах Вены следовать военно-политическим решениям ЕС, но никто не мог предугадать дальнейшую эволюцию организации.
В качестве примера альтернативного пути экс-министр привела Швейцарию, которая, имея различные соглашения с Брюсселем, сохраняет нейтралитет и не стремится к полноценному членству в ЕС. Кнайсль уверена, что большинство швейцарцев отвергли бы такую возможность именно из-за противоречия с их нейтральным статусом. Свое заявление она сделала в преддверии Национального дня Австрии, посвященного провозглашению постоянного нейтралитета страны в 1955 году.
