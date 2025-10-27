Самарский губернатор призвал не доверять фонду «Оплот» Григора Гарибяна

В ходе работы с обращениями выявлены новые факты. Подписчик сообщил, что некоторые лица, выдавая себя за друзей губернатора, собирают важную информацию и пытаются получить государственные подряды с помощью мошеннических схем. Эти люди прикрываются фондом «Оплот», якобы созданным по поручению главы региона. Однако Вячеслав Федорищев подчеркнул, что фонд может использоваться для противоправной деятельности.