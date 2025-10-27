Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский губернатор призвал не доверять фонду «Оплот» Григора Гарибяна

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о расширении практики личного общения с жителями региона. На прошлой неделе он получил около 320 обращений, каждое из которых будет рассмотрено.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе работы с обращениями выявлены новые факты. Подписчик сообщил, что некоторые лица, выдавая себя за друзей губернатора, собирают важную информацию и пытаются получить государственные подряды с помощью мошеннических схем. Эти люди прикрываются фондом «Оплот», якобы созданным по поручению главы региона. Однако Вячеслав Федорищев подчеркнул, что фонд может использоваться для противоправной деятельности.

Губернатор призвал жителей региона сообщать о случаях, связанных с фондом «Оплот», Григором Гарибяном или Николаем Кириллиным. Он подчеркнул, что эти лица не имеют отношения к команде развития Самарской области.