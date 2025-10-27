Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Путин сообщил Трампу о готовности принять концепцию США по Украине

По словам главы МИД РФ, прямого ответа от Вашингтона не последовало.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой США Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию конфликта на Украине на основе предложенной Вашингтоном концепции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang.

«Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который спецпредставитель Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже», — отметил министр.

По его словам, российский лидер указал на готовность Москвы принять американскую концепцию и «двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», но прямого ответа не последовало. Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения, подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил в интервью, что Россия разделяет позицию Трампа о разрешимости украинского конфликта и что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном в удобном для него темпе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше