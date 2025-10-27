Лавров: Путин сообщил Трампу о готовности принять концепцию США по Украине

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой США Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию конфликта на Украине на основе предложенной Вашингтоном концепции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang.
«Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который спецпредставитель Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже», — отметил министр.
По его словам, российский лидер указал на готовность Москвы принять американскую концепцию и «двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», но прямого ответа не последовало. Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения, подчеркнул Лавров.
Дипломат добавил в интервью, что Россия разделяет позицию Трампа о разрешимости украинского конфликта и что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном в удобном для него темпе.