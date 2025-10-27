В Калининградской области хотят определить глав районов до конца октября

«27-го октября в 11 часов в Черняховске заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для представления на совет депутатов, — сообщил Булычев. — В тот же день комиссия соберётся в Гвардейске и в Полесске (в последнем заседание назначено на 14:00). В Славске заседание конкурсной комиссии прошло в пятницу, и совет депутатов будет в понедельник».