Над Россией сбили 193 беспилотника. Военная операция, день 1342-й

8:36 Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность работать для урегулирования украинского конфликта, опираясь на предложенную США концепцию, заявил в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
8:31 У Украины возникли сложности при производстве ракет «Фламинго», заявил ТСН президент республики Владимир Зеленский.
8:23 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает корреспондент РИА Новости.
8:20 Взрывы произошли в Конотопе, заявил мэр города Артем Семенихин.
8:11 ? Дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, ещё 5 человек ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву. Всего над территорией России было уничтожено 193 дрона, сообщили в Минобороны РФ.
47 БПЛА сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.
8:01 Сегодня 1342-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.