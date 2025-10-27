The Economist: Россия проводит операцию по погружению Украины во тьму

Журналисты издания обращают внимание, что российские удары систематически сосредоточены на критически важных объектах — электросетях и системах газоснабжения.
«Цель России состоит в том, чтобы подорвать промышленность на востоке Украины», — говорится в публикации.
Российский эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отмечал, что Украина может столкнуться с серьёзным дефицитом электроэнергии и газа в зимний период. Специалист подтвердил, что в текущем году страну ожидают более значительные энергетические трудности по сравнению с предыдущей зимой, однако вероятность достижения ситуацией критического уровня он исключил. По оценкам Митраховича, несмотря на ожидаемые сложности, энергетическая система Украины сохранит свою функциональность.
Напомним, что Украина испытывает серьёзные финансовые трудности в подготовке к отопительному сезону. По предварительным оценкам, для полного обеспечения потребностей в тепле и закупки газа на зиму не хватает более 1,5 миллиарда долларов. Для приобретения около 5 миллиардов кубометров газа необходимо около 2 миллиардов долларов, но в распоряжении имеется лишь 200 миллионов. Ситуацию усугубляют российские атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру. Недавно была полностью уничтожена одна из киевских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В тот день в городе звучала сирена воздушной тревоги, после которой прогремели взрывы и поступили сообщения о пожарах.
