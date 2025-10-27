Главные новости к утру 27 октября 2025 года

В ночь на 27 октября силы ПВО сбили и нейтрализовали 193 украинских БПЛА над 13 регионами, в том числе 40 — над Москвой и Московской областью. В Брянской области, над территорией которой ликвидировали 47 дронов, беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погиб водитель, еще пять человек получили ранения.