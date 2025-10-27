Главные новости к утру 27 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 октября 2025.
Регионы РФ подверглись массированной атаке дронов ВСУ
В ночь на 27 октября силы ПВО сбили и нейтрализовали 193 украинских БПЛА над 13 регионами, в том числе 40 — над Москвой и Московской областью. В Брянской области, над территорией которой ликвидировали 47 дронов, беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погиб водитель, еще пять человек получили ранения.
Венесуэла осудила учения США, Тринидада и Тобаго
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с коммюнике, в котором совместные военные учения США, Тринидада и Тобаго названы «военной провокацией». Власти республики считают, что маневры в Карибском море проводились с целью спровоцировать «полномасштабную военную конфронтацию».
СМИ назвали ЕС главным в мире покупателем газа из РФ
Газета The Guardian опубликовала данные, свидетельствующие, что Евросоюз остается крупнейшим покупателем природного газа и СПГ из России. На ЕС приходится почти 50% российского экспорта СПГ и 35% трубопроводного газа. Среди постоянных покупателей — Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды.
В Южно-Китайском море упали вертолет и самолет ВМС США
Пентагон расследует две авиакатастрофы с военными воздушными бортами, которые произошли в течение нескольких часов 26 октября в Южно-Китайском море. Во время проведения плановых операций крушения потерпели вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk и истребитель Super Hornet. Члены экипажей выжили.
Стало известно, что часть россиян получит январские пенсии досрочно
Глава Минтруда Антон Котяков предупредил, что части россиян, которые получают пенсии на банковские карты, выплаты за январь поступят досрочно — в конце декабря. Таким образом, некоторые пенсионеры получат в конце года сразу две пенсии. Получатели пенсий в отделениях почты получат выплаты по обычному графику.