Лавров связал резкую смену риторики США по Украине с давлением Европы

Министр также отметил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Зеленским указывают на новую стратегию Вашингтона. Теперь американская сторона считает, что нужно «зафиксировать линию соприкосновения и позволить истории определить исход», в то время как ранее она настаивала на политическом урегулировании конфликта.