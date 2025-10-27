Лавров связал резкую смену риторики США по Украине с давлением Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире венгерского YouTube-канала «Ультраханг» сообщил, что позиция США по украинскому конфликту изменилась. Теперь Вашингтон склоняется к немедленному прекращению огня, хотя ранее выступал за долгосрочное мирное соглашение.
По словам Лаврова, это изменение связано с давлением со стороны европейских союзников. Европейские политики фактически вынудили администрацию США изменить свою позицию.
Министр также отметил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Зеленским указывают на новую стратегию Вашингтона. Теперь американская сторона считает, что нужно «зафиксировать линию соприкосновения и позволить истории определить исход», в то время как ранее она настаивала на политическом урегулировании конфликта.
Лавров добавил, что на встрече Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске обсуждалась необходимость достижения полноценного мирного соглашения, а не временного перемирия. Аналогичной позиции некоторое время придерживались и европейские лидеры.
Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения российско-американского саммита в Будапеште зависит от позиции США.