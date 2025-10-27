Ричмонд
Паслер назначил новых членов правительства Свердловской области

Они приступают к исполнению обязанностей с 27 октября.

Источник: Reuters

Губернатор Денис Паслер назначил новых членов правительства Свердловской области.

Указом губернатора Дениса Паслера в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области на должности в правительстве Свердловской области назначены:

•⁠ Кудрявцев Александр Николаевич — министром общественной безопасности Свердловской области;•⁠ Кузнецова Анна Анатольевна — министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области;•⁠ ⁠Сурганов Григорий Викторович — министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;•⁠ ⁠Ярин Вячеслав Юрьевич — министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Они приступают к исполнению обязанностей с 27 октября 2025 года.