Daily Mail: Путин послал мощный сигнал Западу о ядерном оружии

Путин сделал заявление о ядерном оружии во время испытаний новой ракеты «Буревестник».

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин отправил серьезное предупреждение Западу после введения очередного пакета антироссийских санкций, заявив, что Россия обладает самым мощным ядерным оружием. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Издание отмечает, что Путин сделал заявление о ядерном оружии во время испытаний новой российской ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.

Daily Mail указывает, что ракета «Буревестник» с ядерной установкой успешно прошла все испытания. Боеприпас способен находиться в воздухе в течение нескольких дней.

Ранее с успешным испытанием крылатой ракеты «Буревестник» «друзей России» поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Испанское агентство EFE писало, что Путин послал Западу сигнал о полном контроле ситуации в Донбассе.

