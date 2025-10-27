Российский депутат нецензурно высказалась о вырубке лесопарка и мигрантах

В подмосковной Дубне депутат Екатерина Аратова записала видео, в котором грубо и с нецензурными выражениями обратилась к местным жителям. Поводом стало обсуждение благоустройства Чернореченского лесопарка.
В ролике Аратова заявила, что тем, кто недоволен планами по вырубке и обустройству территории, «стоит просто уехать». Количество нецензурных выражений в её речи вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Кроме того, депутат высказалась о мигрантах, заявив, что «славяне не хотят работать», поэтому вопрос привлечения приезжих, по её мнению, даже не требует обсуждения.
Сегодня, 27 октября, в Дубне должно пройти обсуждение судьбы Чернореченского леса. Местные активисты призывают жителей прийти лично, чтобы отстоять зелёную зону, пока решения окончательно не приняты.
