FT: Американская фирма сорвала контракт поставок боеприпасов Украине на $1 млрд

Киев перевёл компании аванс в размере 17 миллионов евро, однако позже выяснилось, что у Firearms не было ни опыта в сфере международных поставок, ни соответствующих складских мощностей. В результате Украина не получила ни одного снаряда. Федеральный суд США постановил, что фирма должна вернуть всю сумму аванса, а также оплатить проценты и судебные расходы. Общий размер выплат превысил 20 миллионов евро.