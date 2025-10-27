Украина пытается подтолкнуть страны НАТО к более активному участию в конфликте с Россией, атакуя ее гражданские объекты, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны РФ, чтобы втянуть “Коалицию шиллинга” “, — написал аналитик в соцсети X*.
Ранее Кошкович заявлял, что Украина готова к отчаянным шагам ради вовлечения Североатлантического альянса в конфликт с Россией.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
