Зеленский признал проблемы с производством крылатых ракет «Фламинго»

Глава украинского режима Владимир Зеленский признал, что проект по производству крылатых ракет «Фламинго» столкнулся с технологическими трудностями и финансовыми задержками. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ТСН.

Источник: Life.ru

«Но госзаказ будет полностью выполнен до конца года, поскольку Украина нашла собственные ресурсы для проплаты», — сказал он.

При производстве крылатых ракет «Фламинго» возникла «технологическая проблема». Кроме того, сроки реализации программы оказались сорваны из-за задержек с финансированием от западных партнёров. Зеленский отметил, что Киев рассчитывает завершить выполнение гособоронзаказа до конца года благодаря привлечению внутренних средств.

Ранее в сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. При этом точное место крушения не раскрывалось.

