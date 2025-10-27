Зеленский признал проблемы с производством крылатых ракет «Фламинго»

Ранее в сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. При этом точное место крушения не раскрывалось.