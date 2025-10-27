Британские спецслужбы раскритиковали за неэффективную работу в области нацбезопасности

Особенно остро противоречия проявляются при разработке стратегических решений — например, в дискуссии о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. В то время как MI5 настаивает на таком шаге, специалисты MI6 предупреждают о потенциально серьёзных дипломатических последствиях, что парализует процесс принятия единой государственной позиции.