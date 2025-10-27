Большую часть штурмовиков ВСУ уничтожили при контратаке в Сумской области

По его данным, для атаки использовались подразделения 225-го отдельного штурмового полка. После неудачи оставшиеся военные отступили на исходные позиции. Источник отметил, что российская группировка войск «Север» продвинулась в лесополосах на правом фланге наступления примерно на 200 метров и успешно отразила украинское наступление.