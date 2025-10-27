Глава Минэнерго Цивилев: Индия остается ключевым партнером для российского ТЭК

Напомним, еще недавно президент США Дональд Трамп выступал с громкими заявлениями по российской нефти. Он уверял, что Индия якобы перестанет ее покупать. Причем каких-либо подробностей американский лидер не давал. В частности, не уточнял, почему Дели должен поступить подобным образом. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что Россия не сомневается в продолжении сотрудничества.