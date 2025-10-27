Глава Минэнерго Цивилев: Индия остается ключевым партнером для российского ТЭК

На данный момент Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Поставки нефти в 2025 году сохраняются на высоком уровне. Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев.
На тему сотрудничества Москвы и Дели руководитель ведомства высказался в понедельник, 27 октября. Тогда он подчеркнул, что, несмотря на угрозы со стороны Запада, ситуация остается стабильной.
«Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне», — сказал Цивилев.
Напомним, еще недавно президент США Дональд Трамп выступал с громкими заявлениями по российской нефти. Он уверял, что Индия якобы перестанет ее покупать. Причем каких-либо подробностей американский лидер не давал. В частности, не уточнял, почему Дели должен поступить подобным образом. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что Россия не сомневается в продолжении сотрудничества.