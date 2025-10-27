China Daily: фон дер Ляйен ввергает ЕС в зависимость от США

«Выступая за “независимость” ЕС от крупных торговых партнеров, таких как Китай, и одновременно признавая глубокую зависимость блока от США в области энергетики, ресурсов и безопасности, фон дер Ляйен демонстрирует поразительную непоследовательность», — комментируют авторы статьи недавний призыв фон дер Ляйен снизить зависимость Евросоюза от стратегического сырья из Китая.