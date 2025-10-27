Ричмонд
China Daily: фон дер Ляйен ввергает ЕС в зависимость от США

«Стратегическая автономия» ЕС, вероятно, означает отказ от сотрудничества с КНР, а не преодоление зависимости от США.

Источник: Аргументы и факты

Непоследовательная политика «стратегической автономии», проводимая председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, разрывает связи с Китаем и ввергает Евросоюз в зависимость от США. Об этом пишет газета China Daily.

«Выступая за “независимость” ЕС от крупных торговых партнеров, таких как Китай, и одновременно признавая глубокую зависимость блока от США в области энергетики, ресурсов и безопасности, фон дер Ляйен демонстрирует поразительную непоследовательность», — комментируют авторы статьи недавний призыв фон дер Ляйен снизить зависимость Евросоюза от стратегического сырья из Китая.

В материале указывается на трудности в европейско-американских торговых отношениях, которые связаны с усиливающимся давлением Вашингтона, который также принуждает Брюссель «следовать линии США на геополитическом фронте».

«Стратегическая автономия» ЕС, как считает China Daily, вероятно, означает отказ от сотрудничества с КНР, а не преодоление структурной зависимости от Белого дома.

25 октября фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен компенсировать зависимость от поставок критически важного сырья из КНР укреплением контактов с Австралией, Канадой, Казахстаном, Узбекистаном, Украиной и Чили.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен уже не скрывает своих планов создать новое виртуальное государство в ЕС.

