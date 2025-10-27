Профессор Университета Манитобы (Канада) Радика Десаи рассказала, что столкнулась с давлением и допросом после участия в заседании клуба «Валдай», где задала вопрос президенту России Владимиру Путину.
Об этом она сообщила в интервью «Ленте.ру». По словам учёной, после возвращения в Канаду в 2023 году её задержали в аэропорту и допрашивали около четырёх часов.
После этого, отметила Десаи, против неё началась травля со стороны радикально настроенных украинцев и националистов, однако многие люди прислали ей письма поддержки. В них говорилось, что профессор поступила правильно, а также напоминалось, что ветераны Второй мировой «перевернулись бы в гробу», узнав, что парламент Канады аплодировал бывшему нацисту.
Инцидент, о котором говорила Десаи, связан с заседанием канадского парламента 22 сентября 2023 года, когда в честь визита Владимира Зеленского депутаты приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, представленного как «борца за независимость Украины». Позже выяснилось, что он служил в дивизии СС «Галичина».
