Выяснилось, что канадского профессора допросили после вопроса Путину на «Валдае»

После этого, отметила Десаи, против неё началась травля со стороны радикально настроенных украинцев и националистов, однако многие люди прислали ей письма поддержки. В них говорилось, что профессор поступила правильно, а также напоминалось, что ветераны Второй мировой «перевернулись бы в гробу», узнав, что парламент Канады аплодировал бывшему нацисту.