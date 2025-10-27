Военный альянс вместо экономического союза: экс-министр Австрии заговорила об угрозе нейтральному статусу страны из-за трансформации ЕС

По ее словам, главная дилемма для Австрии заключается не в возможном присоединении к НАТО, а в прогрессирующей военной трансформации Евросоюза. Кнайсль пояснила, что Австрия подала заявку на вступление в 1989 году, когда существовало только Европейское экономическое сообщество, а фактически стала членом в 1995 году, когда ЕС уже оформился как политический и оборонительный блок.