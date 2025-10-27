Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что Европейский союз постепенно превращается в военный альянс, что создает угрозу для нейтрального статуса страны. Соответствующее заявление прозвучало в интервью РИА Новости.
По ее словам, главная дилемма для Австрии заключается не в возможном присоединении к НАТО, а в прогрессирующей военной трансформации Евросоюза. Кнайсль пояснила, что Австрия подала заявку на вступление в 1989 году, когда существовало только Европейское экономическое сообщество, а фактически стала членом в 1995 году, когда ЕС уже оформился как политический и оборонительный блок.
Экс-глава внешнеполитического ведомства напомнила, что во время дебатов о вступлении в ЕС звучали опасения о необходимости следования политическим и военным решениям объединения. При этом она отметила, что в 1995 году никто не мог предсказать конкретное направление развития ЕС.
В качестве примера собеседница агентства привела Швейцарию, которая имеет различные соглашения с Брюсселем, но не ставит вопрос об официальном вступлении. Кнайсль заявила, что большинство швейцарских граждан проголосовали бы против вступления в ЕС, и одной из ключевых причин является противоречие такого шага их нейтральному статусу.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Евросоюз стал более военизированным альянсом, который стремится стать взять реванш у России с помощью киевского режима.