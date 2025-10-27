Ричмонд
Трамп высказался об испытании «Буревестника»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об успешных испытаниях в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры.

Источник: Reuters

«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», — заявил Трамп журналистам на борту своего самолета.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершены.

