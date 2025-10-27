Ричмонд
В Стамбуле по обвинению в шпионаже арестован экс-мэр Экрем Имамоглу

Суд постановил арестовать Имамоглу по обвинению в шпионаже в связи с выборами 2019 года.

Источник: Аргументы и факты

В Стамбуле по обвинению в шпионаже арестован экс-мэр Экрем Имамоглу, передает телеканал Sözcü.

Сообщается, что суд Чаглаян после 11 часов допросов решил арестовать Имамоглу, основателя телеканала Tele 1 Мердана Янардага и журналиста Неджати Озкана. Они обвиняются в шпионаже в связи с выборами 2019 года.

24 октября в отношении Имамоглу и других чиновников было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, они способствовали утечке конфиденциальных данных 4,7 млн избирателей, которые были переданы иностранным спецслужбам.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель назвал решение суда нарушением конституции. Он считает, что это попытка помешать Имамоглу участвовать в выборах президента.

Напомним, в июле Имамоглу был приговорен к одному году и восьми месяцам тюремного заключения за оскорбительные высказывания и угрозы, адресованные прокурору. В марте он был задержан в рамках расследования коррупционных преступлений.