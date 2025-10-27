NYT: Испытанием ракеты «Буревестник» Путин послал сигнал Западу

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету “Буревестник”, способную нести ядерный заряд, и готовится к её развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — говорится в сообщении издания.