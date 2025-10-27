Ричмонд
Трамп прокомментировал испытание ракеты «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытание ракеты «Буревестник» в РФ.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытание ракеты «Буревестник» в РФ. По его словам, Россия и США «не играют в игры».

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, у США есть ядерная подлодка недалеко от границы РФ и Вашингтон также регулярно проводит ракетные испытания.

Он также не стал прямо отвечать на вопрос о возможных новых санкциях против РФ, отметив, что скоро это станет известно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой представляют собой уникальное изделие и подобных вооружений нет ни у одной страны.

