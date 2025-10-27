Насыщенная неделя: чем займётся президент Шавкат Мирзиёев

Анализ экономики и макроэкономические планы.
Сегодня Президент проведёт расширенное совещание, посвящённое анализу ожидаемых результатов 2025 года, а также обсуждению ключевых макроэкономических показателей, запланированных на 2026 год. От этих решений зависит, в каком направлении будет двигаться экономика страны в ближайшем будущем.
Встреча с делегацией США.
Во второй половине дня Шавкат Мирзиёев примет специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора, а также заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау. На повестке — развитие сотрудничества в регионе и обсуждение актуальных вопросов международной повестки.
Самарканд: открытие Генконференции ЮНЕСКО.
Особое место в графике занимает визит в Самарканд, где пройдет историческое событие — 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Форум впервые проходит вне Парижа, и именно Узбекистан стал площадкой для столь представительного мероприятия. Президент примет участие в церемонии открытия, выступит с речью и представит новые инициативы по развитию международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. Также ожидается ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями.
Визиты лидеров Сербии и Финляндии.
В течение недели в Ташкент с официальными визитами прибудут президент Сербии Александр Вучич и президент Финляндии Александр Стубб. В рамках переговоров на высшем уровне стороны обсудят актуальные вопросы и пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.