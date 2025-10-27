Насыщенная неделя: чем займётся президент Шавкат Мирзиёев

Особое место в графике занимает визит в Самарканд, где пройдет историческое событие — 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Форум впервые проходит вне Парижа, и именно Узбекистан стал площадкой для столь представительного мероприятия. Президент примет участие в церемонии открытия, выступит с речью и представит новые инициативы по развитию международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. Также ожидается ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями.