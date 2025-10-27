Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Насыщенная неделя: чем займётся президент Шавкат Мирзиёев

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов представил насыщенный график Шавката Мирзиёева на текущую рабочую неделю. В ближайшие дни главу государства ждёт целый ряд важных событий и встреч.

Источник: Vaib.Uz

Анализ экономики и макроэкономические планы.

Сегодня Президент проведёт расширенное совещание, посвящённое анализу ожидаемых результатов 2025 года, а также обсуждению ключевых макроэкономических показателей, запланированных на 2026 год. От этих решений зависит, в каком направлении будет двигаться экономика страны в ближайшем будущем.

Встреча с делегацией США.

Во второй половине дня Шавкат Мирзиёев примет специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора, а также заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау. На повестке — развитие сотрудничества в регионе и обсуждение актуальных вопросов международной повестки.

Самарканд: открытие Генконференции ЮНЕСКО.

Особое место в графике занимает визит в Самарканд, где пройдет историческое событие — 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Форум впервые проходит вне Парижа, и именно Узбекистан стал площадкой для столь представительного мероприятия. Президент примет участие в церемонии открытия, выступит с речью и представит новые инициативы по развитию международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. Также ожидается ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями.

Визиты лидеров Сербии и Финляндии.

В течение недели в Ташкент с официальными визитами прибудут президент Сербии Александр Вучич и президент Финляндии Александр Стубб. В рамках переговоров на высшем уровне стороны обсудят актуальные вопросы и пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше