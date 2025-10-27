Ричмонд
ВСУ стремятся создать техногенную катастрофу ударами по дамбе под Белгородом

ВСУ пытаются вызвать техногенную катастрофу и подтопление населённых пунктов, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

Удары по дамбе водохранилища могут привести к подтоплению близлежащих населённых пунктов. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ направлены на создание техногенной катастрофы, используя ракетные удары для разрушения гидротехнического сооружения.

Ранее сообщалось, что обстановка в Шебекинском округе после удара ВСУ по плотине остаётся стабильной. Вода затопила огороды в четырёх населённых пунктах, где провели подомовой обход жителей. В пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде находятся 16 человек, часть жителей уехала к родственникам.

