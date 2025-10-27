ВСУ стремятся создать техногенную катастрофу ударами по дамбе под Белгородом

Ранее сообщалось, что обстановка в Шебекинском округе после удара ВСУ по плотине остаётся стабильной. Вода затопила огороды в четырёх населённых пунктах, где провели подомовой обход жителей. В пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде находятся 16 человек, часть жителей уехала к родственникам.