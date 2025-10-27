Ричмонд
«Вы узнаете»: Трамп ответил на вопрос о введении дополнительных санкций против России

Трамп не исключил возможности введения дополнительных санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался относительно возможного введения новых санкционных мер против России. Отвечая на соответствующий вопрос журналистки, американский лидер ограничился краткой фразой.

Трамп заявил, что со временем все узнают о его решении по этому вопросу. На прямой вопрос о рассмотрении возможности дополнительных ограничений в отношении РФ он ответил уклончиво, сказав лишь: «Вы узнаете».

Ранее президент России Владимир Путин выразил сомнение в мотивах сотрудников аппарата Белого дома, которые консультируют американского лидера по вопросам ограничений на российскую нефть. Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение, предупредил глава государства.

