Трамп высказался о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать планы о возможных новых санкций против России.

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать планы о возможных новых санкций против России. На вопрос журналистов он дал уклончивый ответ.

«Вы узнаете», — заявил Трамп репортёрам, когда его спросили о рассмотрении дополнительных ограничительных мер.

Также он прокомментировал испытание ракеты «Буревестник» в РФ. По его словам, Россия и США «не играют в игры».

Напомним, США 22 октября ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний.

