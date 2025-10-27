Трамп высказался о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать планы о возможных новых санкций против России. На вопрос журналистов он дал уклончивый ответ.
«Вы узнаете», — заявил Трамп репортёрам, когда его спросили о рассмотрении дополнительных ограничительных мер.
Также он прокомментировал испытание ракеты «Буревестник» в РФ. По его словам, Россия и США «не играют в игры».
Напомним, США 22 октября ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний.
