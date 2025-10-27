Ричмонд
Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в любой точке Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может наносить удары по российским объектам в Европе. Это прозвучало на фоне освобождения польским судом подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».

Источник: Life.ru

«Туск заявил, что решение польского суда, которое отклоняет запрос Германии на экстрадицию одного из лиц, подозреваемых в диверсии на [газопроводе] “Северный поток”, указывает, что Украина имеет возможность осуществлять атаки на объекты, имеющие отношение к России, в любой точке европейского континента», — сообщается в статье Politico.

Решение суда от 17 октября касалось украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого немецкие правоохранительные органы подозревали в организации диверсии на «Северных потоках». Суд Германии в экстрадиции мужчины отказал.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в экстрадиции украинца, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Речь идёт о Владимире Журавлёве, чью возможную связь с подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» исследуют немецкие правоохранительные органы. В конце августа итальянские власти, действуя по запросу немцев, арестовали гражданина Украины, которого подозревают в организации диверсии на этих газопроводах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

