Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в любой точке Европы

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в экстрадиции украинца, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Речь идёт о Владимире Журавлёве, чью возможную связь с подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» исследуют немецкие правоохранительные органы. В конце августа итальянские власти, действуя по запросу немцев, арестовали гражданина Украины, которого подозревают в организации диверсии на этих газопроводах.