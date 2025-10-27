Пресс-службу Главы Башкирии возглавил Денис Ганиев

Денис Тагирович родом из Нефтекамска, опытный медиаменеджер и журналист. Трудовой путь начинал ведущим нефекамских радиостанций, затем руководил частным медиахолдингом, избирался депутатом городского совета. В Уфе работал ведущим телеканал «Вся Уфа». Там установил рекорд Гиннеса по продолжительности прямого эфира, проработав в прямом эфире 25 часов без перерыва. До того, как возглавил пресс-службу Главы Башкирии был заместитель мэра Уфы, курирующим социальные коммуникации и взаимодействие со СМИ.