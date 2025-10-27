Ричмонд
Пресс-службу Главы Башкирии возглавил Денис Ганиев

Руководителем пресс-службы администрации Главы Башкирии назначен Денис Ганиев. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Радий Хабиров.

Источник: Денис Ганиев / vk.com

Денис Тагирович родом из Нефтекамска, опытный медиаменеджер и журналист. Трудовой путь начинал ведущим нефекамских радиостанций, затем руководил частным медиахолдингом, избирался депутатом городского совета. В Уфе работал ведущим телеканал «Вся Уфа». Там установил рекорд Гиннеса по продолжительности прямого эфира, проработав в прямом эфире 25 часов без перерыва. До того, как возглавил пресс-службу Главы Башкирии был заместитель мэра Уфы, курирующим социальные коммуникации и взаимодействие со СМИ.

Ранее «Башинформ» сообщал о других кадровых перестановках в правительстве.