Радий Хабиров похвалил минздрав Башкирии за работу современной лаборатории

Достижение Башкирии — это работа централизованной клинико-диагностической лаборатории диагностического центра РКБ имени Куватова.

Источник: Администрация Главы Республики Башкортостан

Об этом сегодня заявил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Руководитель республики отметил, что это удивительное место исследования анализов.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сказал, что воспользоваться возможностями современной лаборатории может каждый житель республики. В РКБ имени Куватова продолжается поэтапная модернизация лабораторного центра, которая позволит увеличить мощность и точность исследований до 70−80%.

«Жители могут сдать анализы в ФАПах по месту проживания. Они поступят в лабораторию, результат в течение суток будет готов», — объяснил Айрат Рахматуллин.

«Я побывал в лаборатории и был удивлён её конвейерной работой. Десятки, сотни анализов. Каждый из них имеет свой штрих-код. Раньше приходилось ждать. Сейчас всё быстро. Продолжайте работать, молодцы», — сказал Радий Хабиров.