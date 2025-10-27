Радий Хабиров похвалил минздрав Башкирии за работу современной лаборатории

Об этом сегодня заявил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Руководитель республики отметил, что это удивительное место исследования анализов.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сказал, что воспользоваться возможностями современной лаборатории может каждый житель республики. В РКБ имени Куватова продолжается поэтапная модернизация лабораторного центра, которая позволит увеличить мощность и точность исследований до 70−80%.
«Жители могут сдать анализы в ФАПах по месту проживания. Они поступят в лабораторию, результат в течение суток будет готов», — объяснил Айрат Рахматуллин.
«Я побывал в лаборатории и был удивлён её конвейерной работой. Десятки, сотни анализов. Каждый из них имеет свой штрих-код. Раньше приходилось ждать. Сейчас всё быстро. Продолжайте работать, молодцы», — сказал Радий Хабиров.