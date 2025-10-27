Глава Башкирии в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики

Журналисты и все жители республики смогут задать волнующие их вопросы непосредственно руководителю региона в прямом эфире и в соцсетях.
Прямая линия состоится 11 ноября в 19 часов. Как правило, она длится 4 часа, сказал руководитель региона.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе анонсировал традиционную прямую линию.
