NYT: демонстрацией «Буревестника» Путин послал сигнал Западу

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправил Западу сигнал, когда сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Такая оценка приводится в публикации газеты The New York Times (NYT), посвященной заявлению российского лидера во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

Источник: РИА "Новости"

Путин уточнил, что предстоит большая работа, чтобы поставить «Буревестник» на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ.

В Пентагоне признавали, что ракета «Буревестник» способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора «благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности».