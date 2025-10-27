NYT: демонстрацией «Буревестника» Путин послал сигнал Западу

Путин уточнил, что предстоит большая работа, чтобы поставить «Буревестник» на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.
Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ.
В Пентагоне признавали, что ракета «Буревестник» способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора «благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности».