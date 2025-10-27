Ричмонд
Радий Хабиров возмутился содержанием города Туймазы

Он побывал в городе недавно с рабочим визитом.

Источник: Аргументы и факты

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился содержанием территории Туймазов. Он побывал в городе на западе Башкирии недавно с рабочим визитом.

«Мне не понравилось, как содержится город, — заявил глава региона на оперативном совещании правительства региона 27 октября. — Обижаются пусть на меня туймазинцы или нет, но я потом поехал в Октябрьский — там другая ситуация. Значит, все это можно делать. Вопрос работы управленческой команды».

Глава республики поручил министру ЖКХ Ирине Головановой выехать на место и разобраться в причинах низкого качества уборки и благоустройства. На следующей неделе она должна представить доклад.