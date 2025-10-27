Радий Хабиров возмутился содержанием города Туймазы

«Мне не понравилось, как содержится город, — заявил глава региона на оперативном совещании правительства региона 27 октября. — Обижаются пусть на меня туймазинцы или нет, но я потом поехал в Октябрьский — там другая ситуация. Значит, все это можно делать. Вопрос работы управленческой команды».