Заксобрание прекратит полномочия умершего депутата

С 1983 по 2012 год Владимир Чулошников проходил службу в системе МВД РФ. В сентябре 2005 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. В ноябре 2009 года указом президента РФ ему было присвоено звание генерал-майора милиции. Имеет государственные награды: в 1995 году — орден Почета, в 2000 году — почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ», «Ветеран боевых действий».