В МИД Казахстана выступили с заявлением по ситуации в Таиланде

МИД Казахстана опубликовало заявление по подписанию декларации о мире между Таиландом и Камбоджой, высоко оценив усилия сторон для урегулирования конфликта, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сегодня, 27 октября, опубликовано Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по случаю подписания Совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Таиландом и Камбоджой:

Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание Совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Королевством Таиланд и Королевством Камбоджа при непосредственном участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Куала-Лумпуре 25—28 октября 2025 года.

«Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам Устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов. Уверены, что подписание данной Совместной декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджой, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН», — сообщает ведомство.

