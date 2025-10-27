В МИД Казахстана выступили с заявлением по ситуации в Таиланде

«Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам Устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов. Уверены, что подписание данной Совместной декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджой, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН», — сообщает ведомство.