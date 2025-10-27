Дрозденко направил в ЗакС кандидатуры на должности вице-губернаторов

Олегу Милащенко отводится пост вице-губернатора — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Егору Мищерякову — вице-губернатора — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Александр Дрозденко предлагает утвердить Дениса Седова на должность вице-губернатора по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса, Евгения Барановского — вице-губернатором по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Владимиру Цою отводится пост вице-губернатора — председателя комитета по сохранению культурного наследия.