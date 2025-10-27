Лукашенко встречается с кардиналом Клаудио Гуджеротти, посланником папы Льва XIV

Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с кардиналом Клаудио Гуджеротти, пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Кардинал Клаудио Гуджеротти — префект Дикастерии восточных церквей, специальный посланник папы римского Льва XIV. Уточняется, что кардинал приехал в Беларусь на торжества, посвященные 100-летию Пинской епархии.
Во Дворец Независимости кардинал прибыл уже в четвертый раз. Как ожидается, разговор пойдет о развитии отношений между Беларусью и Ватиканом, роли церкви в духовной и общественной жизни, а также о гуманитарных инициативах. Кстати, Гуджеротти ранее служил в Минске апостольским нунцием, он называет Беларусь своей второй родиной.
Кстати, во время визита в страну спецпосланник допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь. По крайней мере, папа Римский принял официальное приглашение.
