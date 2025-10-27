Лукашенко встречается с кардиналом Клаудио Гуджеротти, посланником папы Льва XIV

Во Дворец Независимости кардинал прибыл уже в четвертый раз. Как ожидается, разговор пойдет о развитии отношений между Беларусью и Ватиканом, роли церкви в духовной и общественной жизни, а также о гуманитарных инициативах. Кстати, Гуджеротти ранее служил в Минске апостольским нунцием, он называет Беларусь своей второй родиной.