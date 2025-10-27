Ричмонд
Лукашенко встречается с кардиналом Клаудио Гуджеротти, посланником папы Льва XIV

Президент Беларуси встретится со специальным посланником папы римского Льва XIV.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с кардиналом Клаудио Гуджеротти, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Кардинал Клаудио Гуджеротти — префект Дикастерии восточных церквей, специальный посланник папы римского Льва XIV. Уточняется, что кардинал приехал в Беларусь на торжества, посвященные 100-летию Пинской епархии.

Во Дворец Независимости кардинал прибыл уже в четвертый раз. Как ожидается, разговор пойдет о развитии отношений между Беларусью и Ватиканом, роли церкви в духовной и общественной жизни, а также о гуманитарных инициативах. Кстати, Гуджеротти ранее служил в Минске апостольским нунцием, он называет Беларусь своей второй родиной.

Кстати, во время визита в страну спецпосланник допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь. По крайней мере, папа Римский принял официальное приглашение.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко оценил качество дорог в Беларуси и их ремонт.

Еще президент сказал, что австрийских граждан ждет в Беларуси безопасность, а виза не нужна.

Прочитайте, что «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.

А глава Нацбанка сказал о ситуации с проблемными долларовыми банкнотами в Беларуси.

