Мунтяну назвал новых кандидатов на посты глав министерств Молдовы

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы от партии парламентского большинства Александр Мунтяну назвал людей, которым в возможном будущем правительстве будут предложены посты министров экономики, финансов и вице-премьера по реинтеграции.
По словам Мунтяну, Министерство экономического развития и цифровизации может возглавить Евгений Осмокеску, эксперт с «более чем 25-летним опытом в разработке, реализации и оценке стратегий, политик и институциональных реформ, направленных на повышение экономической конкурентоспособности». Осмокеску ранее работал с международными организациями, участвовал в крупных проектах в области устойчивого развития, инвестиций, цифровизации, управления и инноваций.
Андриан Гаврилица предложен на должность министра финансов. Кандидат, по словам Мунтяну, имеет более 20 лет опыта в экономической сфере, является специалистом в области государственной политики и международных отношений.
Должность вице-премьера по вопросам реинтеграции предложена дипломату Валериу Киверю, который в 2025 году закончил свой мандат на посту посла Молдовы на Украине.
Накануне Мунтяну обнародовал имена кандидатов в министры культуры, здравоохранения и юстиции.
Напомним, в четверг, 23 октября, партия «Действие и солидарность» (PAS) в ходе заседания национального политического совета единогласно одобрила кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы, сообщил председатель политформирования Игорь Гросу. В пятницу, 24 октября, депутаты от фракции PAS в парламенте представили его кандидатуру президенту Майе Санду. В тот же день глава государства подписала указ о выдвижении Мунтяну.
При этом более чем за неделю до этого Гросу заранее объявил о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата в премьеры от партии PAS. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.
Теперь Мунтяну в течение 15 дней должен сформировать состав кабмина и составить программу его деятельности. Затем кандидат должен получить большинство голосов депутатов парламента.
Согласно Конституции Республики Молдова, президент назначает кандидата на должность премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями, а предложенный кандидат формирует состав правительства и запрашивает вотум доверия парламента.