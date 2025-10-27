Эксперты оценили реальность угроз Трампа атаковать Венесуэлу

Что известно о планах США в Карибском регионе
Президент США в ночь на 24 октября заявлял, что группировка американских ВМС уже осуществляет операцию по ликвидации судов, перевозящих наркотики из Венесуэлы. Он также анонсировал наземную операцию в республике и поручил главе Минобороны США Питу Хегсету добиться одобрения ее проведения в Конгрессе. В CNN уточнили, что официально целями наземной операции в Венесуэле, по которым будут нанесены удары, могут стать места производства и хранения наркотиков.
У берегов Венесуэлы с августа дежурит группировка военно-морских сил США. В состав входят несколько эсминцев, вертолетоносец и десантные корабли. Согласно заявлениям Трампа, американские военные уже ликвидировали несколько легких судов и даже «огромную подводную лодку», которые доставляли наркотические вещества на территорию США. Президент США обвинил президента республики Николаса Мадуро в сотрудничестве с наркобаронами и защите их интересов.
The Washington Post сообщает, что Трамп 22 октября санкционировал осуществление спецопераций в южноамериканской республике. Силы для проведения военной кампании против наркокартелей у американцев уже наготове.
Также США организовали пролет пары стратегических бомбардировщиков B-1 рядом с воздушной границей Венесуэлы. 24 октября стало известно о прибытии в Карибское море ударной группы ВМС США, флагманом которой является атомный авианосец «Джеральд Форд».
Директор Центра военно-экономических исследований ИМЭМО НИУ ВШЭ Прохор Тебин в разговоре с «Ведомостями» указал, что привлечение авианосной ударной группировки ВМС США позволит американцам устроить полноценную блокаду Венесуэлы. Кроме того, США способны с помощью военных судов провести бомбардировочную кампанию. Тебин предполагает, что десантные корабли используются как «штаб группировки», место сосредоточения сил спецопераций и ЦРУ.
CNN в начале осени писал о четырех тысячах морских пехотинцев в составе группировки в Карибском регионе. Тебин напомнил, что обычно средняя численность экспедиционных подразделений морпехов (MEU) не превышает две тысячи бойцов с легкой бронетехникой. Эксперт считает, что такого количества морпехов не хватит, чтобы осуществить план Трампа по проведению наземной операции в Венесуэле. Эксперт полагает, что сосредоточение военных и сил ЦРУ в Карибском море используется Белым домом как «инструмент политического давления».
Возможности Каракаса
В сентябре 2025 года после того, как ВМС США уничтожили «лодку картеля» в Карибском море, Николай Мадуро заявил, что Венесуэла готова отражать американскую агрессию.
В конце августа в Боливарианской республике силы полиции усилили за счет проведения мобилизационной кампании, в сентябре в стране начал действовать план по усилению обороны «Независимость 2000». В октябре власти страны заявили о развертывании систем ПВО с использованием российских зенитно-ракетных комплексов «Бук».
По оценке Military Balance, в 2024 году в составе ВС Венесуэлы числилось 123 тысячи бойцов. В жандармерии и нацполиции служат еще 200 тысяч человек, которые могут усилить республиканскую армию.
На вооружении республики есть:
- 80 танков АМХ-30V производства Франции,
- 30 AMX-13, выпущенных в 1940—1950-х годах прошлого века;
- 150 броневиков Dragoon, закупленных в США;
- 100 российских танков Т-72;
- 120 БМП-3;
- 100 БТР-80А.
Военно-воздушные силы республики представляют девять эскадрилий с самолетами F-5, F-16, Су-30МК2, K-8 Karakorum. Кроме того, армия Венесуэлы имеет в арсеналах десятки ударных вертолетов Ми-35, транспортных Ми-17 и др.
На фоне угроз со стороны Дональда Трампа в Венесуэле проводят масштабные военные учения, а сам Мадуро обратился с призывом к американскому коллеге с просьбой не начинать «никакой безумной войны».
По оценке Прохора Тебина, в случае военного конфликта венесуэльская армия вряд ли сможет противостоять американским силам.
Главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в разговоре с «Ведомостями» также высказал предположение, что венесуэльская армия не в состоянии справиться с силами Пентагона из-за отсутствия реального опыта боестолкновений и дефицита боевой техники.
Прогнозы экспертов о развитии конфликта
Тебин предполагает, что в случае операции «на суше» Пентагон задействует для атак корабли и авиацию, как при ударах в Иране и Йемене. По мнению эксперта, военный конфликт для Вашингтона без получения поддержки союзников будет политическим риском. Тебин уточняет, что бомбардировки не способны будут разрушить Венесуэлу как государство, но могут использоваться как средство давления на Россию и Китай.
Собеседник «Ведомостей» подчеркивает, что кампания США в Венесуэле может негативно сказаться на сотрудничестве Вашингтона и с другими странами Южной Америки. Кроме того, военная операция повлечет за собой гигантское количество беженцев и усилит влияние наркокартелей в республике. «Они, в отличие от оппозиции, хорошо организованы и вооружены и превратят страну в латиноамериканскую Ливию», — добавляет эксперт.
Главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец уточняет, что в Венесуэле США не смогут получить поддержку населения. Жители республики хоть и недовольны кризисом в стране, но в случае интервенции выступят на стороне властей. Хейфец обращает внимание, что даже представитель оппозиции, депутат Энрике Капрелес Родонски, подверг критике ключевую оппонентку Мадуро, обладательницу Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, за поддержку инициативы Трампа по военной операции.
Хейфец считает, что американцы в случае реализации военной операции ограничатся только бомбардировками. Если в республике на фоне атак активизируется сопротивление, то удары сократятся и Трамп объявит о «победе». Если же желающих встать на сторону американцев не найдется, то атаки усилятся.
Тебин уверен, что США только силами флотской и авиационной группировок могут нанести большой ущерб республике. Он добавляет, что Трампа не интересует венесуэльская нефть, которую уже предложил разрабатывать американским компаниям Мадуро. Причина — добыча нефти в Венесуэле требует крупных вложений в модернизацию и ремонт. Предварительно необходимые инвестиции оцениваются в $25 млрд в первый год и по $20 млрд в последующие.
Сейчас добыча нефти в стране рухнула до 800 тысяч барр. в сутки, подтверждает Хейфец. Эксперт уточняет, что в случае проведения военной операции добыча сократится еще значительнее. «Если бы президент США действительно был в этом заинтересован, он бы договорился о работе Chevron в Венесуэле, на что там были готовы пойти», — добавляет главред «Латинской Америки».