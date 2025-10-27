Эксперты оценили реальность угроз Трампа атаковать Венесуэлу

Тебин предполагает, что в случае операции «на суше» Пентагон задействует для атак корабли и авиацию, как при ударах в Иране и Йемене. По мнению эксперта, военный конфликт для Вашингтона без получения поддержки союзников будет политическим риском. Тебин уточняет, что бомбардировки не способны будут разрушить Венесуэлу как государство, но могут использоваться как средство давления на Россию и Китай.