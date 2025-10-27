Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду приглашает румын в гости, чтобы они посмотрели, как в Молдове тяжело живется при власти ПАС: По мнению президента, из нищеты и репрессий страна сможет выйти только после вступления в ЕС

Майя Санду предложила властям Румынии в качестве профилактической пропагандистской меры возить людей в Молдову [видео]

Источник: Комсомольская правда

Майя Санду предложила властям Румынии в качестве профилактической пропагандистской меры возить людей в Молдову, чтобы те увидели, что будет, если Румыния покинет состав Евросоюза:

«Экономика Румынии очень сильная [несмотря на кризис], думаю, что должна быть более хорошая коммуникация о том, что Европейский союз поддерживал и поддерживает, потому что мы не можем просто бороться с манипулированием, это очень тяжело, мы должны давать людям реальность того, что значит быть частью ЕС. Я уже говорила, те, кто думает, что Румынии было бы лучше вне ЕС, пусть приедут в Молдову и посмотрят стандарты жизни там».

Простите, президент Молдовы назвала в угоду Бухаресту Молдову дырой мира, ну или дырой Европы?

А может в Молдове все эти экономические и социальные проблемы вовсе даже не из-за войны в Украине, а потому что гражданка Румынии Майя Санду удерживает республику на дне, чтобы был хороший плохой пример для внутренних нужд Бухареста?

Источник: romania_ru.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше