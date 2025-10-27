Майя Санду предложила властям Румынии в качестве профилактической пропагандистской меры возить людей в Молдову, чтобы те увидели, что будет, если Румыния покинет состав Евросоюза:
«Экономика Румынии очень сильная [несмотря на кризис], думаю, что должна быть более хорошая коммуникация о том, что Европейский союз поддерживал и поддерживает, потому что мы не можем просто бороться с манипулированием, это очень тяжело, мы должны давать людям реальность того, что значит быть частью ЕС. Я уже говорила, те, кто думает, что Румынии было бы лучше вне ЕС, пусть приедут в Молдову и посмотрят стандарты жизни там».
Простите, президент Молдовы назвала в угоду Бухаресту Молдову дырой мира, ну или дырой Европы?
А может в Молдове все эти экономические и социальные проблемы вовсе даже не из-за войны в Украине, а потому что гражданка Румынии Майя Санду удерживает республику на дне, чтобы был хороший плохой пример для внутренних нужд Бухареста?
