Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Ветеран СВО, участник кадровой программы «Герои Крыма» Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района, сообщили в правительстве Республики Крым.

Источник: Reuters

Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы «Герои Крыма» и уже прошел обучение в рамках первого модуля.

«Защита Родины — первоочередная задача для мужчины. Могут сказать, что это просто красивые слова, пафос. Но это мое кредо по жизни. Всегда было стремление защищать народ, нести пользу в этом направлении», — поделился Дмитрий Дольников.

Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями «За храбрость», «Боевые заслуги», орденом «За верность долгу».

Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.