В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения

Дольников принимал участие в сложных операциях, не раз попадал под вражеский огонь. Имеет большое количество наград. Он принял решение стать участником кадровой программы «Герои Крыма» и уже прошел обучение в рамках первого модуля.
«Защита Родины — первоочередная задача для мужчины. Могут сказать, что это просто красивые слова, пафос. Но это мое кредо по жизни. Всегда было стремление защищать народ, нести пользу в этом направлении», — поделился Дмитрий Дольников.
Ветеран родился в Крыму. Награжден медалями «За храбрость», «Боевые заслуги», орденом «За верность долгу».
Дмитрий Дольников женат, воспитывает троих детей.