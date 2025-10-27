Андрей Бочаров поставил новые задачи по профилактике гриппа и ОРВИ

По информации Роспотребнадзора, циркулирующие в России гриппозные штаммы в этом сезоне полностью совпадают с теми, что включены в национальную вакцину. В регионе особое внимание уделяется вакцинации наиболее уязвимых групп: детей, подростков, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, студентов, работников образования, медицины и социальной сферы, а также беременных женщин. Пока что случаи заболевания гриппом единичны.