Андрей Бочаров поставил новые задачи по профилактике гриппа и ОРВИ

По словам главы региона, наибольшее беспокойство вызывает рост заболеваемости у детей в возрасте от 3 до 6 лет — за последнюю неделю прирост составил более 2%. Параллельно в Волгоградской области продолжается прививочная кампания.
«Свыше 1,1 млн жителей Волгоградской области уже получили вакцину от гриппа, что составляет 74% от запланированного объема», сообщил Андрей Бочаров.
По информации Роспотребнадзора, циркулирующие в России гриппозные штаммы в этом сезоне полностью совпадают с теми, что включены в национальную вакцину. В регионе особое внимание уделяется вакцинации наиболее уязвимых групп: детей, подростков, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, студентов, работников образования, медицины и социальной сферы, а также беременных женщин. Пока что случаи заболевания гриппом единичны.
Андрей Бочаров отметил, что меры профилактики сезонных болезней и систематическое проведение вакцинации, а также благоприятные погодные условия осени способствуют устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Однако, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие 2−3 недели ожидается похолодание с резкими колебаниями температуры, что может привести к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно к концу ноября.
Для предупреждения резкого увеличения числа заболевших глава региона поставил перед профильными заместителями и облздравом ряд задач совместно с муниципалитетами и региональными ведомствами Роспотребнадзора и Росздравнадзора:
— выполнить план прививочной кампании от гриппа и ОРВИ в сроки, с целью охватить вакцинацией около 1,46 миллиона жителей области до 1 декабря 2025 года;
— усилить контроль за учебными и социальными учреждениями в осенне-зимний период, обеспечив соблюдение температурного режима, вентиляции, дезинфекции, а также строгий входной и внутренний контроль за здоровьем учащихся, педагогов и персонала с изоляцией заболевших;
— подготовить медицинские учреждения к работе в ожидаемый период роста заболеваемости;
— гарантировать наличие в аптеках и медучреждениях достаточного запаса противовирусных средств, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты.