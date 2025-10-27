Ричмонд
Андрей Бочаров поставил новые задачи по профилактике гриппа и ОРВИ

На оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова обсудили вопросы профилактики сезонных заболеваний и проведение прививочной кампании в Волгоградской области. В настоящее время санитарно-эпидемиологический фон в регионе стабильный, однако фиксируется рост показателей заболеваемости среди детей до 15 лет.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы региона, наибольшее беспокойство вызывает рост заболеваемости у детей в возрасте от 3 до 6 лет — за последнюю неделю прирост составил более 2%. Параллельно в Волгоградской области продолжается прививочная кампания.

«Свыше 1,1 млн жителей Волгоградской области уже получили вакцину от гриппа, что составляет 74% от запланированного объема», сообщил Андрей Бочаров.

По информации Роспотребнадзора, циркулирующие в России гриппозные штаммы в этом сезоне полностью совпадают с теми, что включены в национальную вакцину. В регионе особое внимание уделяется вакцинации наиболее уязвимых групп: детей, подростков, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, студентов, работников образования, медицины и социальной сферы, а также беременных женщин. Пока что случаи заболевания гриппом единичны.

Андрей Бочаров отметил, что меры профилактики сезонных болезней и систематическое проведение вакцинации, а также благоприятные погодные условия осени способствуют устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Однако, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие 2−3 недели ожидается похолодание с резкими колебаниями температуры, что может привести к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно к концу ноября.

Для предупреждения резкого увеличения числа заболевших глава региона поставил перед профильными заместителями и облздравом ряд задач совместно с муниципалитетами и региональными ведомствами Роспотребнадзора и Росздравнадзора:

— выполнить план прививочной кампании от гриппа и ОРВИ в сроки, с целью охватить вакцинацией около 1,46 миллиона жителей области до 1 декабря 2025 года;

— усилить контроль за учебными и социальными учреждениями в осенне-зимний период, обеспечив соблюдение температурного режима, вентиляции, дезинфекции, а также строгий входной и внутренний контроль за здоровьем учащихся, педагогов и персонала с изоляцией заболевших;

— подготовить медицинские учреждения к работе в ожидаемый период роста заболеваемости;

— гарантировать наличие в аптеках и медучреждениях достаточного запаса противовирусных средств, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты.