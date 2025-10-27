Лукашенко назвал Гуджеротти фактически белорусом

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь в понедельник в Минске со спецпосланником Папы Римского Льва XIV, префектом Дикастерии Восточных Церквей Клаудио Гуджеротти, заявил, что очень рад тому, что он «вспомнил про Беларусь».
Как передает президентская пресс-служба, белорусский лидер отметил, что в деталях ознакомлен с визитом Гуджеротти в республику.
«Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди», — сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что визит спецпосланника понтифика хорошо восприняли верующие разных конфессий, не только католики, — и православные, «и даже мусульмане».
«Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен», — сказал глава белорусского государства.
Александр Лукашенко заявил, что искренне рад встретиться с Клаудио Гуджеротти и помнит все предыдущие с ним встречи.
«Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили — мы сегодня с вами откровенно по-дружески поговорим об это», — сказал президент.
«Безвиз» для Гуджеротти.
Также в ходе встречи Лукашенко поздравил спецпосланника Папы Римского Льва XIV с весьма успешной службой, за чем, по его словам, внимательно наблюдает.
«Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души», — сказал президент.
Также он пригласил Гуджеротти в любое время посещать Беларусь. При этом Лукашенко заявил, что не знает, какая виза нужна спецпосланнику понтифика, если он «белорус фактически».
На это Клаудио Гуджеротти отметил, что получение визы требуется, и на это уходит приблизительно 15 дней.
«Нет, мы решим вопрос, чтобы вы приезжали в Беларусь в любое время без всяких 15 дней. Вы нам не чужой человек», — заверил глава белорусского государства.
100-летие Пинской епархии.
Спецпосланник понтифика выразил удовлетворение тем, что Папа Римский Лев XIV выбрал именно его для поездки в Беларусь на празднование столетия Пинской епархии.
«Такой праздник в Пинске, Бресте, Гомеле. Встреча с людьми была великолепной. Потому что видно, что улыбаются. Чувствую, что надежда есть. Молодые есть. Мальчики, дети есть. Это значит, что понимают, что будущее блестящее, если мы все работаем вместе», — подчеркнул Клаудио Гуджеротти.
Касаясь существующих в Европе проблем, представитель Ватикана подчеркнул, что те или иные различия не должны препятствовать диалогу.
«Диалог — это важно. Смотреть в глаза друг друга, понимать, что у нас есть то же самое — душа. Тогда все возможно, когда ты чувствуешь, что уважаешь и любишь человека. Будущее в наших руках и руках Божьих», — сказал он.
Данное заявление Гуджеротти полностью поддержал президент Беларуси.
Клаудио Гуджеротти с 2011 по 2015 год был апостольским нунцием в Беларуси. Затем до 2020 года он выполнял ту же миссию на Украине, после — в Великобритании. После этого он вернулся на службу в Ватикан, с 21 ноября 2022 года Гуджеротти является префектом Дикастерии по делам восточных церквей Святого престола. Два года назад он стал кардиналом.