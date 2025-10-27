Лукашенко назвал Гуджеротти фактически белорусом

Клаудио Гуджеротти с 2011 по 2015 год был апостольским нунцием в Беларуси. Затем до 2020 года он выполнял ту же миссию на Украине, после — в Великобритании. После этого он вернулся на службу в Ватикан, с 21 ноября 2022 года Гуджеротти является префектом Дикастерии по делам восточных церквей Святого престола. Два года назад он стал кардиналом.