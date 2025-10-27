Ричмонд
«Очень рад, что вы вспомнили Беларусь». Лукашенко отреагировал на визит спецпосланника папы римского Льва XIV в Беларусь

Лукашенко оценил визит спецпосланника папы римского Льва XIV в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 27 октября, во время встречи с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардиналом, спецпосланником папы римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти, оценил его визит в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

— Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все, — акцентировал внимание глава государства.

Президент Беларуси заметил, что посланнику папы римского понравились не только католики, парвославные. Он заявил, что мусульмане также очень хорошо восприняли визит кардинала Клаудио Гуджеротти в Беларусь.

— Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее спецпосланник Клаудио Гуджеротти допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь.

Тем временем папа Римский принял официальное приглашение посетить Беларусь.

