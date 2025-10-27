«Оценка неудовлетворительно»: губернатор отчитал членов правительства Самарской области

«Еще раз повторяю, Антон Андреевич [Емельяненко] вам, как вице-губернатору по особым вопросам, переделывайте структуру управления проблематикой районного развития. […] Я пытался понять, для чего меня туда привезли. В планах стоял другой район. Потом понял — чтобы я торжественно вручил 11 ключей тем, кто переезжает в новые дома. То есть задачи разобраться в проблемах не было. А полправительства поехало, чтоб посмотреть, как я ключи вручаю. А вот реальные проблемы никто не отработал — ни до, ни во время, ни, как я сейчас слышу на заседании правительства Самарской области, после. Оценка неудовлетворительно правительству Самарской области, членом которого я являюсь, и хоть и не по должности, а по уставу, возглавляю правительство Самарской области. Делайте выводы».