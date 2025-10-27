Мэр Краснодара: сбои в работе Telegram и WhatsApp продолжаются

«Стабильно работает только сервис MAX. Веду там свой канал, где делюсь значимыми для кубанской столицы событиями», — отметил градоначальник.
Глава Краснодара также сообщил, что сейчас находится с коллегами в Москве на конференции ВАРМСУ, где вскоре состоится встреча с министром транспорта России Андреем Никитиным. Итоги встречи мэр пообещал опубликовать в MAX.
Первые сбои в работе Telegram на Кубани зафиксировали 21 октября — на регион пришлось 43% всех жалоб пользователей. На следующий день часть жителей края заявили о проблемах с доступом к мессенджеру MAX.
22 октября Роскомнадзор признал частичное ограничение Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на юге России. Ведомство объяснило это «мерами по противодействию преступникам».