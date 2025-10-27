Мэр Краснодара: сбои в работе Telegram и WhatsApp продолжаются

Сбой в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) на территории Краснодара сохраняется уже вторые сутки. Как пишет мэр Евгений Наумов в своих соцсетях, даже при использовании проводного интернета и Wi-Fi пользователи испытывают проблемы с подключением.